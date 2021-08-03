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«Эти дети очень плохо закончат»: Отар Кушанашвили — о поколении тиктокеров

Анна Михалюк

Общество
«Эти дети очень плохо закончат»: Отар Кушанашвили — о поколении тиктокеров
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

51-летний журналист Отар Кушанашвили высказался по поводу образа жизни современных кумиров подростков — тиктокеров. По его мнению, кругозор новоиспеченных звезд минимальный, что не может со временем не принести свои плоды.

— Для них нет авторитетов. Народный артист для них — от Киркорова до Баскова — это пустой звук. Никто не занимался их общим образованием. У детей, кроме как снять трехсекундный начисто лишенный качества и самоиронии ролик, других задач в жизни нет, — возмущается журналист в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи». — Все усугубляется. Они не читают книг. Когда-нибудь жесточайшая расплата за узкий кругозор вернется и так вдарит по башке бумерангом!

Кроме их умственных способностей, Кушанашвили подверг критике и их образ жизни.

— Эти дети очень плохо закончат. Я отношусь к ним с состраданием, а не со злобой, не с желчью. Мне страшно за них! Но, зная, как заканчивали жизнь им подобные… Tik Tok — это веяние времени. А стиль жизни «мне на все наплевать» — всегда один. Люди заканчивали суицидом, наркотиками и пьянками. Силы воли я в них не вижу, — считает телеведущий.

По его мнению, тиктокеры должны предпринять ряд мер, чтобы вернуться к нормальной жизни и стать поистине примером для поколения.

— Многих из них мы недосчитаемся, если у них не сменится окружение и если они не перестанут делать то, что делают даже тогда, когда приходят к Малахову и он представляет их как «героев нового времени», — заявляет Отар. — Я по глазам и по ноздрям вижу, что у этих ребят что-то не то… Я Богдана Титомира видел раннего! Я по глазам могу определить, каким человек пришел на съемку.

Кушанашвили в интервью также затронул конфликты, которые периодически возникают между мэтрами сцены и совсем молодыми тиктокерами. Пути решения, которые он видит, — это самоирония и субординация с обеих сторон.

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