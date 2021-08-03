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«Временный вопрос»: Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

Полина Долганова

Политика
«Временный вопрос»: Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Крым никогда не станет частью Российской Федерации». Такое мнение украинский лидер выразил в эфире телеканала «Дом».

— Это не их земля. Их поколения здесь расти не будут, — сказал президент.

Он также добавил, что русские дети «не живут на полуострове» и что «умирать за украинскую землю русские не будут».

— Это никогда не будет русская территория, — заключил Зеленский, добавив, что возвращение Крыма в состав Украины является «временным вопросом».

Кроме того, по словам руководителя страны, никто так не может любить полуостров, как это делают жители Украины, передает РИА Новости.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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