Гимнаст Нагорный завоевал бронзу на перекладине на Олимпийских играх в Токио

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Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом стало известно во вторник, 3 августа.

За свое выступление спортсмен получил 14,533 балла.

Золото Игр досталось японскому гимнасту Даики Хасимото. Его результат составил 15,066 балла. Серебро ушло сборной Хорватии, которую в данном состязании представлял Тин Србич. У его 14,900 балла.

Награда Нагорнова стала первой медалью для отлетов из России 3 августа.

До этого мужская российская сборная по волейболу одержала победу над командой Канады в четвертьфинальном матче на Олимпиаде в Токио.

Игра завершилась со счетом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22). В составе российской сборной Дмитрий Волков набрал 15 очков, Максим Михайлов — 14, Егор Клюка — 12, у канадцев самым результативным был Джон Гордон Перрин (15 очков).

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.