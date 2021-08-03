Реаниматолог объяснил, сможет ли МакSим вернуться на сцену после комы

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Сразу после искусственной комы МакSим, скорее всего, не сможет петь. Однако через некоторое время организм певицы должен восстановиться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал реаниматолог Сергей Емельянов.

По словам эксперта, состояние здоровья позволит МакSим в будущем выйти на сцену.

— Она запросто сможет петь. Это же медикаментозное введение в кому, управляемое, — уверен специалист.

Срок восстановления в таком случае зависит от организма, отметил врач.

— Если не было патологических заболеваний, связанных с мозгом или каким-то отделом мозга, она будет спокойно жить. Первое время, конечно, выступать не сможет, — рассказал реаниматолог.

Емельянов отметил, что после длительного нахождения на аппарате ИВЛ, когда в горло пациента вставлена трубочка, могут возникнуть последствия. Однако они со временем пройдут, заключил эксперт.

Во вторник, 3 августа, стало известно, что МакSим вышла из медикаментозной комы. По словам представителя артистки, певица находится в сознании.