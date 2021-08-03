Косметолог рассказал, как защитить кожу от обезвоживания

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Многие россияне путают такие понятия, как «сухость» и «обезвоженность» кожи, а некоторые и вовсе думают, что это одно и то же. В чем главные отличия и что нужно делать людям, столкнувшимся с подобными проблемами, рассказал врач — дерматолог-косметолог Владимир Ивкин.

Одной из основных характеристик сухой кожи является поврежденный эпидермис. Что это значит? Эпидермис можно представить в виде кирпичной кладки, где кирпичики — это клетки нашей кожи, между которыми расположен липидный слой (жировой). Когда появляются бреши в кирпичной кладке, то в первую очередь они затрагивают именно липидный слой. Как следствие, вода, как через поломанную крышу, начинает вытекать обратно. Это называется сухость кожи. В данном случае спасение можно найти в увлажняющих и питательных кремах.

Сухая кожа — это одна из разновидностей кожного покрова. Как правило, этот признак является генетически обусловленным и с течением жизни не меняется. Могут происходить изменения в сторону повышения чувствительности кожи или ее обезвоживания.

Обезвоженность — это совершенно иное состояние кожи. Как известно, эпидермис — это верхний защитный слой кожи, под которым находится следующий слой — дерма. Ее можно представить себе в виде матраса, в котором роль пружинок исполняют коллаген и эластин, а пуха — гиалуроновая кислота. Когда гиалуроновой кислоты в дерме становится меньше, она считается обезвоженной.

Обезвоженной может быть любая кожа — комбинированная, жирная и даже сухая. Обезвоженность — одна из причин старения кожи, так как этот процесс вызван нехваткой гиалуроновой кислоты в ней. Обезвоженным кожный покров может стать после пребывания под прямыми лучами солнца, которые, как известно, меняют структуру гиалуроновой кислоты. С обезвоженностью кожи можно столкнуться из-за неправильного/недостаточного ухода за собой или при наличии нарушений в питьевом режиме. Если вы употребляете мало воды, то коже ее достается по остаточному признаку, а это значит, что она недополучает необходимую влагу.

Чтобы предотвратить обезвоженность, нужен курс инъекций гиалуроновой кислоты — процедура биоревитализации. В идеале с целью профилактики обезвоженности и возрастных изменений курс биоревитализации нужно проводить несколько раз в год — курсами 4–5 раз с перерывом в 7–10 дней.

Если у вас сухая обезвоженная кожа, то в дополнение к курсу биоревитализации назначаются питательные и увлажняющие кремы.