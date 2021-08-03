Эксперты объяснили, на что важно обратить внимание при аренде жилья

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Аренда жилой недвижимости в Санкт-Петербурге к осени может подняться в цене на три–пять процентов относительно текущих уровней при условии, если не будет значительного ухудшения ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции. Данный прогноз сделали сотрудники сервиса по съему жилья ЦИАН.

На фоне непростых условий непрерывного роста ставок людям хочется снять на долгий срок хорошую квартиру с первого раза. Эксперты сообщили, на какие основные моменты стоит обратить внимание, арендуя жилье.

Так, гендиректор одной из управляющих компаний Антон Холодницкий посоветовал не стесняться задавать вопросы арендатору. Кроме данных о квартире и том районе, где она расположена, важно сразу уточнить условия заключения договора и оплаты.

— Еще нужно договориться о просмотре и рассчитать время таким образом, чтобы получилось изучить все помещения и документы. Второе, чему стоит уделить внимание, — сдается ли квартира с техникой и мебелью. Если да, то нужно проверить, все ли исправно работает, — пояснил Антон Холодницкий.

Он рекомендовал делать это с помощью фотофиксации. Вместе с тем эксперт добавил, что также нужно присмотреться к тому, течет ли вода из кранов, обратить внимание на трубы, которые тоже могут течь.

— Раньше считалось, что много проблем могут принести квартиры, расположенные на первом и последнем этажах. В современные дни в новостройках, как правило, не должно возникать хлопот, поэтому можно смело заселяться на любом этаже, — добавил Антон Холодницкий.

Как подчеркнул специалист, если депозит и предоплата составляют больше месячной аренды, а хозяин требует двойной или тройной залог, то это означает, что от него часто съезжают жильцы, отмечают «Невские новости».