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Самый маленький город Подмосковья отметит 650-летие

Ольга Маркова

Развлечения
Самый маленький город Подмосковья отметит 650-летие
Фото: pixabay.com

Верея — самый маленький город Подмосковья — 7 августа отметит 650-летие. Жители и гости приглашаются на праздничные мероприятия, которые пройдут на нескольких площадках.

На центральной площади города гостей ждет выставка-ярмарка. Там пройдут анимационные программы и мастер-классы. В городе запланированы пешеходные экскурсии. А двери Верейского историко-краеведческого музея буду открыты для свободного посещения.

На берегу реки Протвы пройдут две масштабные военно-исторические реконструкции событий Отечественной войны 1812 года, происходивших на верейской земле. Для гостей будут работать две площадки: «Русская армия» и «Французская армия».

На центральной площади состоится праздничный концерт. Праздничный день завершится салютом.

Верея является одним из самых древних городов страны. Впервые упоминается в летописи 1371 года. Верея — единственный город в Подмосковье, идеально сохранивший екатерининскую планировку.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте правительства Московской области.

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