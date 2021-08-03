Депутат заявил о необходимости увеличения суммы налогового вычета

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Повысить сумму для предельного социального налогового вычета в три раза — со 120 тысяч до 360 тысяч рублей, предложил председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Существующий размер дает возможность снизить налогооблагаемую базу и вернуть потом этот налоговый вычет гражданам, отдающим данные средства на благотворительность, за медуслуги и образование. При этом с 1 августа к этому добавились еще и спортивные занятия, — пояснил депутат.

На сегодняшний день социальный налоговый вычет составляет около 15 тысяч рублей, так как 13 процентов от 120 тысяч рублей равны данной сумме. По словам парламентария, этот порог оставался неизменным долгие годы. При этом он считает, что было бы правильно учесть индексацию за прошедшие годы и увеличить сумму в три раза. Таким образом, будет увеличен налоговый вычет, который мог бы составлять немногим менее 50 тысяч рублей, передает Общественная Служба Новостей.

По мнению эксперта, такая сумма способна простимулировать людей пользоваться данными налоговыми возможностями.