Музыкальный критик оценил новую версию причины смерти Элвиса Пресли

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Новую версию о причине смерти известного певца Элвиса Пресли прокомментировал музыкальный критик Илья Легостаев.

Историк Салли Хедел в своей книге написала, что американский исполнитель, вероятно, умер на фоне врожденных генетических заболеваний, а не из-за того, что злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами.

— Чтобы оценить закономерность этих рассуждений, мне кажется, лучше обращаться не к историческим данным, а к медицинским. Наверняка, есть какие-то медзаключения после смерти. По крайней мере это будет интересно тем, кто не придерживается мнения, что Элвис до сих пор жив и работает где-то на автозаправке, — пояснил эксперт.

По его мнению, всякое может быть — и генетические заболевания, и разные недуги, о которых никто не знал. В книге Салли Хедел указано, что бабушка и дедушка певца приходились друг другу родственниками. Помимо этого, трое близких людей артиста скончались в молодом возрасте. Например, его мама умерла в 46 лет.

Историк уверена, что Элвис страдал от девяти недугов, пять из которых были врожденными, отмечает News.ru.