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Опубликована интерактивная карта подмосковных пляжей

Елена Фролова

Общество
Опубликована интерактивная карта подмосковных пляжей
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Интерактивную карту с 118 официальными пляжами Московской области опубликовали в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе Минблагоустройства.

— В нашем регионе в купальном сезоне текущего года было открыто 118 пляжей. Узнать их расположение можно на портале welcome.mosreg.ru, — уточнили в ведомстве.

По словам руководителя министерства Михаила Хайкина, в настоящее время на областных пляжах открыты 59 спортивных центров. В их числе 37 пунктов проката с водными лыжами, катерами, байдарками, катамаранами и ватрушками. Еще для желающих работают 22 профессиональных центра активного отдыха. Там посетителей научат серфингу, вейксерфингу, дайвингу, вейкбордингу, парусному и другим видам спорта, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что 57 пляжей на территории 35 муниципалитетов облагородили белоснежным кварцевым песком. Лучшими подмосковными пляжами считаются Голубое озеро в Луховицах, общественное пространство на озере Сенеж, у реки Баньки в Красногорске, Торбеево озеро в Сергиевом-Посаде и другие.

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