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Водитель рухнувшего с эстакады ЦКАД грузовика погиб

Руслан Давлетшин

Иван Юминов

Происшествия
Водитель рухнувшего с эстакады ЦКАД грузовика погиб
Фото: АГН Москва
Россия, Московская область, Раменский городской округ, ЦКАД, 165-й километр Карта всех событий

Водитель грузовика Volvo, опрокинувшегося в кювет на 165-м километре ЦКАД, скончался в карете скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области во вторник, 3 августа.

— В 15:05 на 165-м километре ЦКАД грузовик Volvo, пока по неустановленной причине, съехал с дороги, опрокинулся в кювет. Водитель погиб, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, мужчина после случившегося выжил, и был передан медикам. Через некоторое время он скончался.

На месте, как уточнили в пресс-службе, работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства инцидента уточняются.

Видео: Telegram / Москва 24
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