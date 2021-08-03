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Анатолий Вассерман сдал подписи в избирком

Павел Гриднев

Общество
Анатолий Вассерман сдал подписи в избирком
Фото: Алена Куренова

Известный эрудит, политический эксперт Анатолий Вассерман, заявивший о своём намерении участвовать в выборах депутатов Госдумы, сдал необходимый объем подписей для прохождения процедуры регистрации в качестве кандидата в окружную избирательную комиссию. Теперь их ждёт проверка.

— Я подал документы для регистрации меня в качестве независимого кандидата в Государственную Думу по 205-му избирательному округу Москвы.Всего было собрано около 30 тысяч подписей, но по результатам внутренней проверки отбракована была фактически каждая вторая. Мы сдали в комиссию 14800 подписей. Я благодарю своих волонтёров, которых у меня было около 300 человек. Мы вместе работали ежедневно в любую погоду. Пока они собирали подписи, я общался с местными жителями, обсуждал местные проблемы, — заявил Вассерман журналистам.

Эрудит рассказал, что по результатам таких встреч, он вместе со своими сторонниками начал готовить программу инициатив, над реализацией которых он намерен работать в первую очередь. По его мнению, столице нужны новые социальные программы поддержки москвичей — пенсионеров, бюджетников, малообеспеченных, многодетных и молодых семей. Анатолий Вассерман планирует собрать группу из независимых депутатов для разработки новых социальных пакетов и мер.

— Я считаю, например, что декретный отпуск должен засчитываться молодым матерям. Ведь это такая же работа, как и любая другая. Кроме того, молодая мама должна получать пособие по уходу за ребёнком в размере не менее 15 тысяч рублей. Бюджет города может позволить себе такую статью расходов, это не траты, а инвестиции в здоровое поколение и достойное будущее города, — рассказал Вассерман.

Кроме того, он сообщил, что готовит предложение по внедрению программы поддержки пенсионеров, которые имеют трудовой стаж в Москве не менее 30 лет, «Московская забота». По этой программе пенсионеры смогут покупать продукты первой необходимости в городских торговых сетях со скидкой в 30%. По словам Вассермана, это не единственная инициатива, остальные будут презентованы по мере проработки.

Анатолий Вассерманвыборы в Мосгордумуизбирательные комиссии
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