Строительство станций Матвеевская и Минская Киевского направления МЖД завершат в 2021–2022 годах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Веерная улица Карта всех событий

Строительство станций Матвеевская и Минская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) планируют завершить в 2021–2022 годах.

Проект комплексного благоустройства территорий, которые прилегают к строящейся станции Минская и действующей станции Матвеевская Киевского направления МЖД, утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

На данный момент на участке между станциями Очаково и Поклонная строят станцию Минская и реконструируют станцию Матвеевская.

Обе станции находятся на территории Западного административного округа столицы. По проекту на территории, прилегающей к станциям, построят или реконструируют два пешеходных перехода.

Помимо этого, запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети на Матвеевской и Веерной улицах. Будут переустроены коммуникации, переложены сети дождевой канализации, организованы закрытые системы отвода поверхностного стока, сообщает официальный сайт мэра Москвы.