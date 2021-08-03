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Строительство станций Матвеевская и Минская Киевского направления МЖД завершат в 2021–2022 годах

София Долганова

Город
Строительство станций Матвеевская и Минская Киевского направления МЖД завершат в 2021–2022 годах
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Веерная улицаКарта всех событий

Строительство станций Матвеевская и Минская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) планируют завершить в 2021–2022 годах.

Проект комплексного благоустройства территорий, которые прилегают к строящейся станции Минская и действующей станции Матвеевская Киевского направления МЖД, утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

На данный момент на участке между станциями Очаково и Поклонная строят станцию Минская и реконструируют станцию Матвеевская.

Обе станции находятся на территории Западного административного округа столицы. По проекту на территории, прилегающей к станциям, построят или реконструируют два пешеходных перехода.

Помимо этого, запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети на Матвеевской и Веерной улицах. Будут переустроены коммуникации, переложены сети дождевой канализации, организованы закрытые системы отвода поверхностного стока, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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