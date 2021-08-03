Валерий Вечорко рассказал, как избежать тромбоза после коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Людям, перенесшим коронавирус, врачи во избежание тромбоза назначают антикоагулянтную терапию. Об этом сообщил главный врач Московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

— Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбоза, особенно легочных артерий... Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность, — рассказал специалист.

Тромбозы, по словам врача, являются одним из самых серьезных осложнений после COVID-19. Они встречаются в 20–30 процентах случаев и способны привести к инфарктам и инсультам, добавил он.

Чтобы избежать данных последствий, необходимы препараты гепариновой группы или новые оральные коагулянты, пояснил Вечорко. В течение месяца с момента появления первых симптомов болезни следует внимательно следить за здоровьем, так как в этот период может проявиться постковидный синдром.

Спустя некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму, чтобы оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить антикоагулянтную терапию до тех пор, пока состояние не нормализуется, уточнил врач.

Употребление большого количества жидкости позволит предотвратить сгущение крови, особенно в жару, отметил Вечорко в своем Telegram-канале.