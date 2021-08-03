Шесть танкеров около берегов ОАЭ сообщили о потере управления

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Шесть танкеров в Оманском заливе передали предупреждение о том, что они «лишились возможности управления». Об этом сообщает Associated Press во вторник, 3 августа.

— Если они находятся в одной местности, то это случается очень редко. Не все корабли потеряют доступ к двигателям или возможность управления, — рассказал эксперт в сфере нефти и поставок Ранджит Раджа.

Один из кораблей спустя некоторое время продолжил движение, уточняет AP. ВМФ Великобритании в этот же период предупредил о «возможном захвате» корабля в Оманском заливе. Речь, вероятнее всего, идет о танкере Asphalt Princess под флагом Панамы.

Над этой областью в течение нескольких часов кругами летал Airbus C-295MPA Королевских ВВС Омана. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил о непричастности страны к данным событиям. По его словам, иранский ВМФ готов прийти на помощь кораблям, отмечается на сайте агентства.