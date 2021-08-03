Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шесть танкеров около берегов ОАЭ сообщили о потере управления

Иван Юминов

В мире
Шесть танкеров около берегов ОАЭ сообщили о потере управления
Фото: youtube.com / Daily Mail

Шесть танкеров в Оманском заливе передали предупреждение о том, что они «лишились возможности управления». Об этом сообщает Associated Press во вторник, 3 августа.

— Если они находятся в одной местности, то это случается очень редко. Не все корабли потеряют доступ к двигателям или возможность управления, — рассказал эксперт в сфере нефти и поставок Ранджит Раджа.

Один из кораблей спустя некоторое время продолжил движение, уточняет AP. ВМФ Великобритании в этот же период предупредил о «возможном захвате» корабля в Оманском заливе. Речь, вероятнее всего, идет о танкере Asphalt Princess под флагом Панамы.

Над этой областью в течение нескольких часов кругами летал Airbus C-295MPA Королевских ВВС Омана. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил о непричастности страны к данным событиям. По его словам, иранский ВМФ готов прийти на помощь кораблям, отмечается на сайте агентства.

Читайте также:
танкерыОАЭИран
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте