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Сергей Собянин возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия битвы под Москвой

Иван Юминов

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Сергей Собянин возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия битвы под Москвой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил состав оргкомитета по организации празднования 80-й годовщины битвы под Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 3 августа.

— В столице утвердили план празднования 80-летия со дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы, — говорится в сообщении.

В состав оргкомитета вошли члены правительства города, главы органов законодательной и исполнительной власти столицы, а также представители ветеранской общественности. Комитет общественных связей и молодежной политики займется организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета.

В рамках празднования памятной даты состоится около 130 мероприятий. Например, ветеранов поздравят на дому и в стационарах соцобслуживания, им выплатят материальную помощь и обеспечат путевками на отдых и реабилитацию.

Также в честь 80-летия битвы будут организованы общегородские акции, а к памятникам возложат цветы и венки. Ветеранам и участникам обороны столицы вручат памятные нагрудные знаки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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