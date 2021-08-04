Акцию «Электронный дом» дарит уют» продлили до 29 августа
Акция «Электронный дом» дарит уют» по просьбам москвичей продлена до 29 августа включительно. Полезные подарки может получить каждый житель столичного многоквартирного дома, который зарегистрируется на платформе и выполнит все необходимые условия.
Победители будут определять по средам: 11, 18 и 25 августа и 1 сентября.
Чтобы принять участие в акции, нужно пройти регистрацию на сайте «Электронный дом» или в мобильном приложении «Электронный дом Москва» с использованием учетной записи на mos.ru. Затем в личном профиле следует указать адрес регистрации или находящегося в собственности помещения в многоквартирном доме в Москве и дождаться подтверждения. Каждый пятый пользователь, который выполнит все условия, получит уютный подарок от «Электронного дома». Инструкция по получению подарка придет по электронной почте, указанной в профиле портала.
С подробными условиями акции и списком подарков можно ознакомиться на официальном сайте.
Акция началась 5 июля. Изначально подарки могли получить пользователи, зарегистрировавшиеся до 1 августа. В прошлом месяце полезные подарки получили уже более пяти тысяч горожан. Среди презентов были увлажнители воздуха, пледы, умные весы, мультиинструменты, ночники и другое.