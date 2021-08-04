Акцию «Электронный дом» дарит уют» продлили до 29 августа

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Акция «Электронный дом» дарит уют» по просьбам москвичей продлена до 29 августа включительно. Полезные подарки может получить каждый житель столичного многоквартирного дома, который зарегистрируется на платформе и выполнит все необходимые условия.

Победители будут определять по средам: 11, 18 и 25 августа и 1 сентября.

Чтобы принять участие в акции, нужно пройти регистрацию на сайте «Электронный дом» или в мобильном приложении «Электронный дом Москва» с использованием учетной записи на mos.ru. Затем в личном профиле следует указать адрес регистрации или находящегося в собственности помещения в многоквартирном доме в Москве и дождаться подтверждения. Каждый пятый пользователь, который выполнит все условия, получит уютный подарок от «Электронного дома». Инструкция по получению подарка придет по электронной почте, указанной в профиле портала.

С подробными условиями акции и списком подарков можно ознакомиться на официальном сайте.

Акция началась 5 июля. Изначально подарки могли получить пользователи, зарегистрировавшиеся до 1 августа. В прошлом месяце полезные подарки получили уже более пяти тысяч горожан. Среди презентов были увлажнители воздуха, пледы, умные весы, мультиинструменты, ночники и другое.