Терапевтический корпус № 1 Морозовской детской больницы модернизируют

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В терапевтическом корпусе № 1 Морозовской детской городской клинической больницы идет капитальный ремонт, который планируют завершить в конце 2022 года.

В настоящее время специалисты проводят демонтаж лифтовых шахт, устанавливают окна, монтируют воздуховоды вентиляции, системы отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения и электроснабжения. Кроме того, здесь меняют полы, ремонтируют кровли и фасады, штукатурят стены и вентиляционные шахты.

— Семиэтажное здание, рассчитанное на 158 коек, было построено в 1971 году. Его площадь составляет почти 9,5 тысячи квадратных метров. Корпус полностью обновят и установят новое высокотехнологическое медицинское оборудование, — рассказал заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

После ремонта корпус будет отвечать всем современным требованиям медицины. Кроме того, в нем обеспечат высокий уровень комфорта для пациентов.

Как отметил главный врач Морозовской больницы Валерий Горев, ремонт позволит обновить девять отделений медицинского учреждения.

— В корпусе будет сосредоточена вся педиатрическая служба, где пациенты смогут получить все виды помощи — от современной диагностики до реанимационной терапии. Маленькие пациенты будут размещаться в одноместных и двухместных палатах. В корпусе сделают стилизованный холл и игровое пространство. А также оборудуют особую зону Family room — комнату отдыха для родителей, находящихся на лечении с детьми, — рассказал он.

Кроме того, по словам главврача, комфортные зоны отдыха оборудуют и для медицинского персонала.

На первом этаже корпуса установят изоляционно-диагностические боксы, а также процедурные для рентгенодиагностики, компьютерной томографии, эндоскопии и бронхоскопии. Кроме того, там появятся пост дежурного медперсонала, вестибюль, гардероб, зона ожидания и палата пробуждения для стационарных больных.

На втором этаже разместится отделение нефрологии на 28 коек. На третьем — отделение педиатрии, на четвертом — неврологии, на пятом — секция отделения гастроэнтерологии, а на шестом — отделение эндокринологии. Каждое из них будет рассчитано на 29 коек.

На седьмом этаже откроются отделение функциональной диагностики и реанимации и интенсивной терапии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.