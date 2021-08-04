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Автоэксперт назвал плюсы и минусы каршеринга перед личным автомобилем

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт назвал плюсы и минусы каршеринга перед личным автомобилем
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Автомобиль каршеринга не требует от водителя расходов на топливо, страховку, налоги и ремонт. Однако в некоторых случаях арендованная машина может доставлять неудобства. Об этом автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал «Вечерней Москве». По словам специалиста, собственная машина требует от водителя больших расходов.

— Иметь личную машину невыгодно. С первой секунды после покупки она на глазах утрачивает стоимость. Автомобиль нужно заправлять, обслуживать, платить налоги. Его нужно где-то парковать. Кто-нибудь во дворе случайно зацепил машину — и вот опять нервотрепка, — рассказал эксперт

Колодочкин отметил, что часто человека невозможно отговорить от покупки личного автомобиля. В будущем многие водители удивляются тому, сколько денег потратили на свою машину, заметил собеседник «ВМ».

Человеку, который редко пользуется машиной, однозначно лучше отдать предпочтение каршерингу, отметил автоэксперт.

— Если человеку нужно раз-два в день куда-то поехать и он умеет пользоваться гаджетами, ему логичнее выбрать каршеринг, — рассказал Колодочкин.

Однако у каршеринга пока остаются нерешенными некоторые проблемы, предупредил специалист. Например, иногда машину не получается сдать.

— У моего знакомого был случай, когда он приехал в Шереметьево на автомобиле каршеринга и должен был его оставить. Но в этот момент произошел сбой и он не мог сдать машину. Она числится за ним — соответственно, списываются деньги. Нужно было быстро куда-то дозвониться, чтобы авто смогли «отцепить», — рассказал эксперт.

Также не всегда машину каршеринга можно найти рядом, заметил Колодочкин.

— Еще один минус каршеринга — бывает, что ближайшая машина находится слишком далеко. Поэтому для людей, которым важна каждая минута, каршеринг — не лучший вариант, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» уверен, что будущее — за общественным транспортом. Каршеринг вполне может считаться таким транспортом, но сейчас культуры вождения таких автомобилей не хватает, констатировал эксперт.

— Для многих каршеринг — своего рода аттракцион: «У меня нет своей машины — ну и не надо, на чужой покатаюсь». Таким водителям совершенно не жалко каршеринговые машины. Поэтому они так часто попадают в аварии, — рассказал собеседник «ВМ».

Однако ни личный автомобиль, ни каршеринг не дают возможности точно рассчитать время прибытия, уверен эксперт. В случае, когда опаздывать нельзя, лучше отдать предпочтение метро, заключил Колодочкин.

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