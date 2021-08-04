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Москва в два раза увеличила экспорт офисной мебели и техники

Иван Юминов

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Москва в два раза увеличила экспорт офисной мебели и техники
Фото: Пресс-служба

По итогам первых четырех месяцев года объем столичного экспорта офисной мебели и техники составил 64,56 миллиона долларов, что на 94,3 процента больше аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 4 августа.

— Московские производители существенно нарастили поставки офисной мебели и техники. Так, в январе–апреле 2021 года экспорт составил 64,56 миллиона долларов, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, а еще на 1,4 процента больше, чем за первые четыре месяца 2019 года, — рассказал заммэра.

Основную долю заняли поставки офисной техники, которые достигли 56,41 миллиона долларов — это на 101 процент больше, чем за первые четыре месяца 2020 года, добавил Ефимов.

Экспорт некоторых категорий офисной техники превысил показатель 2019 года, уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— В частности, в первые четыре месяца этого года поставки комплектующих и запчастей для офисной печатной техники, в том числе принтеров, достигли 3,48 миллиона долларов США — это на 52,4 процента больше того же показателя 2020 года и на 58,4 процента выше, чем в начале 2019 года, — отметил руководитель ведомства.

Москве удалось расширить список стран-импортеров до 60. Главным покупателем офисной техники стала Белоруссия — она приобрела товары на 10,88 миллиона долларов, на втором месте расположился Казахстан — 8,71 миллиона долларов, а тройку лидеров замыкают Нидерланды — 8,34 миллиона долларов.

В первые четыре месяца 2021 года экспорт мебели для офисов составил 8,15 миллиона долларов и вырос на 56,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2020-го. Больше всего мебели экспортировали, согласно данным центра «Моспром», в стране ближнего зарубежья. Основная часть пришлась на Казахстан — экспорт в страну составил 3,52 миллиона долларов.

Столичная офисная техника востребована во многих регионах мира, подчеркнула генеральный директор «Моспрома» Наталья Шувалова. Экспортеры данной категории товаров могут наращивать свое присутствие на освоенных рынках, а также выходить на новые, в частности в Испанию, Норвегию и Румынию.

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