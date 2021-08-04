Сергей Собянин рассказал о развитии московских районов за пределами Третьего кольца

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичных районов за пределами Третьего кольца, где проживают около 90 процента москвичей.

По словам главы города, эти кварталы по привычке называют «спальными районами», однако этот термин в настоящее время утрачивает свою актуальность.

Он отметил, что большинство районов за пределами ТТКобладают всем необходимым для повседневной жизни и отдыха, начиная от магазинов и парков и заканчивая хорошими школами и поликлиниками.

— Наиболее сложным является вопрос с работой недалеко от дома. Тем не менее и в этой сфере происходит тектонический сдвиг. Благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков последние 10 лет порядка 85 процентов новых рабочих мест в Москве создаются в нецентральных районах, — написал мэр в своем личном блоге.

Он добавил, что для ускорения этого процесса столичные власти решили возвращать инвесторам часть затрат за право строительство нового жилья, если те одновременно создадут за пределами центра рабочие места.

Сергей Собянин уточнил, что конечной целью является создание в каждом столичном районе комфортной среды для жизни горожан, отдыха и работы недалеко от дома, чтобы понятие «спальный район» окончательно ушло в архив.

По его словам, способы ее достижения обсуждались на встрече с активистами Западного административного округа.