«Не в том возрасте»: Хайди Клум раскритиковали за откровенное фото в купальнике

Фото: instagram/heidiklum

Модель Хайди Клум опубликовала фото, на котором она стоит в одном купальнике на водном байке. Пользователям Instagram не понравилось то, что в 48-летнем возрасте она делится такими фото.

Пост модель выложила 3 августа, а уже на следующий день комментарии под ним оказались закрыты и пользователи видят только белый фон социальной сети.

«Хайди, перестань привлекать внимание полуголыми фото. Ты уже не в том возрасте»; «Скелет в парике»; «Тебе столько лет, а ведешь себя как тинейджер», — делится «Пятый канал» комментариями, которые исчезли из под записи.

В июле Анастасию Волочкову также раскритиковали за фото в бикини. Они отметили, что ее снимки слишком однообразны.