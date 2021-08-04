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Пенсионер год растлевал 12-летнюю девочку, снимал видео и отсылал знакомому

Михаил Алимов

Происшествия
Пенсионер год растлевал 12-летнюю девочку, снимал видео и отсылал знакомому
Фото: pixabay

Пожилого жителя Пушкина будут судить за растление 12-летней девочки и съемки видео с ней. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 4 августа, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, мужчина в 2020–2021 году много раз домогался до 12-летней дочери своей сожительницы. Также он делал фото и видео своих действий, которые после отправлял своему знакомому.

Позже пожилого мужчину задержали и возбудили уголовное дело, в рамках которого были проведены допросы, осмотры, обыски и комплексные экспертизы.

— Произведено более 10 осмотров, проведено более 20 допросов, получены заключения более восьми экспертиз, среди которых искусствоведческая-культуроведческая, комплексные сексолого-психолого-психиатрические, а также судебно-медицинские, — рассказала Врадий.

Материалы экспертиз стали основой для возбуждения уголовного дела по семи преступлениям. Три эпизода по статье «Насильственные действия сексуального характера», три по статье «Изнасилование» и одно по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

В июле «ВМ» сообщала о задержании московского фотографа, которого подозревали в педофилии. По словам Врадий, он с 2018 по 2020 год в своей студии в Нижегородском районе развратил трех девочек, не достигших на тот момент двенадцатилетнего возраста.

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