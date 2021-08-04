Библиотека имени Гайдара пригласила на бесплатные экскурсии в августе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара в августе приглашает жителей и гостей на столицы на пешеходные бесплатные экскурсии.

Во вторник, 10 августа, прогулка пройдет по Клиническому городку, который занимает большую часть Девичьего поля. В конце XIX века московские купцы спонсировали строительство медицинского городка. В возведении участвовали известные архитекторы. Здесь можно встретить самый старый памятник района, который поставлен хирургу Николаю Пирогову.

Тема экскурсии субботы, 14 августа — «По течению пропавшей реки». Экскурсанты попытаются проследить, где протекала речка Неглинная, что в облике и названиях города напоминает о ней, узнают, когда она исчезла под землю. Кроме того, им будет предложено поговорить об исчезнувших мостах, московском водопроводе и обустройстве Александровского сада.

17 августа участники экскурсии «Зеленый маршрут. Новодевичий сквер» увидят все контрасты района, прогулявшись рядом с древней московской обителью и конструктивистским городком «Усачевка».

Через неделю, 24 августа, на прогулке «Знакомьтесь, Плющиха и окрестности» экскурсанты увидят, как изменилась улица на протяжении истории, и встретят множество знакомых имен: Чехова, Белого, Фета.

В субботу, 28 августа, на экскурсии «Арбат и переулки» дети и взрослые познакомятся с самыми необычными и литературными местами Арбата и его окрестностей.

А завершит августовские прогулки 31-го числа экскурсия по Тверской улице.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.