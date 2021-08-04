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Красноярский ТЮЗ покажет спектакли в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Красноярский ТЮЗ покажет спектакли в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный Академический театр имени Евг. Вахтангова с 18 по 24 августа приглашает москвичей и гостей столицы увидеть спектакли Красноярского театра юного зрителя.

Откроет гастроли 18 августа постановка «Хлебзавод» (14+). Пьеса составлена из монологов учеников старшей школы. В рассказы о повседневной жизни школьников вплетается рефлексия о прошедшем детстве. Рядовая экскурсия на хлебзавод превращается в мистическое действо. Повтор спектакля пройдет 22 августа.

19 и 20 августа зрителям представят визуально-пластический этюд «Гоголь. Экспонаты» (16+). Основные персонажи повестей Н. В. Гоголя «Невский проспект» и «Шинель» станут главными героями спектакля. Каждый из них одержим своей идеей.

В субботу, 21 августа, на сцене можно увидеть музыкальную трагикомедию по мотивам произведений Исаака Бабеля «Биндюжник и Король» (16+), действие которой происходит в дореволюционной Одессе. В центре событий — еврейская семья биндюжника Менделя Крика, державшего конюшню и перевозившего товары.

Завершит гастроли 23 и 24 августа пластический спектакль «Алиса» (6+). В нем нет слов, зато много визуальных эффектов, оригинальной музыки и танцев.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте театра имени Вахтангова.

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