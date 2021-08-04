Деревянный особняк Палибина в Хамовниках отреставрируют

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, улица Бурденко, 23 Карта всех событий

В столичном районе Хамовники стартовали реставрационные работы в деревянном здании усадьбы коллежского советника Гаврилы Палибина, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в департаменте культурного наследия Москвы.

Одноэтажный дом, построенный в начале XIX века по заказу директора чертежного отдела Московской межевой канцелярии Гаврилы Палибина, располагается в доме 23 по улице Бурденко. Ход реставрационных работ в нем контролирует Мосгорнаследие.

— Дом Палибина, несмотря на свой относительно небольшой размер, является одним из символов района Хамовники. Три года назад здесь работали волонтеры. Они бережно расчищали двухвековую древесину, грунтовали стены и приводили в порядок цоколь, — рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Он добавил, что в 2019 году в помещении провели противоаварийные работы, а в настоящее время там идет комплексная реставрация. Специалисты одновременно восстанавливают фасады и интерьеры здания. По словам главы департамента, фасадные работы должны завершится до наступления холодов.

Специалисты воссоздадут тесовую облицовку фасада, а также штукатурку цоколя, исторические окна, двери и кованые детали. Кроме того они восстановят лепной и деревянный декор на воротах и ограде. Фасад покрасят в серо-голубой цвет, а декоративные элементы — в белый.

Внутри здания реставрация коснется стен, дверей, наборного паркета, печи и других элементов. На стенах сохранят открытые участки с живописными обоями XIX века. После завершения работ здесь будет располагаться выставочное пространство, пишет официальный сайт мэра Москвы.