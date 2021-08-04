Фильм «Озеро Восток. Хребет безумия» представят в библиотеке иностранной литературы

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Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино и Киностудия имени Горького 14 августа приглашают горожан на показ фильма Екатерины Еременко «Озеро Восток. Хребет безумия».

Мероприятие приурочено к 200-летнему завершению экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Первооткрыватели Антарктиды вернулись на родину после двухлетнего путешествия в августе 1821.

По имени знаменитого корабля Беллинсгаузена названа научная станция «Восток». Именно здесь была зафиксирована самая низкая температура на Земле за всю историю наблюдений: -89 градусов. Станция стоит в месте, где подо льдом, на глубине четырех километров разливается море пресной воды. Это подземное озеро тоже называется «Восток».

Фильм расскажет о проникновении в озеро «Восток» и одновременно история неоконченного голливудского фильма по книге Говарда Лавкрафта «Хребты безумия». Лавкрафт был зачарован Антарктикой и описал в своем романе историю ужасной гибели древней цивилизации, жившей подо льдом на берегу теплого подледного моря. Книга была написана в 1936 году, но Лавкрафт предсказал многие вещи, которые произошли в науке в последующие десятилетия.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.