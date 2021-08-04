Нутрициолог объяснила, на что важно обращать внимание при выборе арбузов и дынь

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Специалисты начали работу над созданием карты с адресами размещения бахчевых развалов в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

Всего в этом году на территории областных муниципалитетов разместят 500 точек, передает РИАМО.

— В настоящее время в Подмосковье продают бахчевые культуры из Азербайджана, Дагестана, Краснодарского края, Астраханской и Волгоградской областей, — пояснил руководитель ведомства Сергей Воскресенский.

Бахчевые развалы будут работать до 1 ноября. Приобрести арбузы покупателям предлагают по средней цене порядка 40 рублей за один килограмм, а дыни — от 45 до 80 рублей за килограмм, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Нутрициолог Ирина Писарева рассказала, на что важно обращать внимание во время покупки арбузов и дынь, а также кому не стоит употреблять эти плоды.

— В первую очередь лучше всего приобретать эти продукты, когда наступает сезон их созревания в России, то есть в конце августа — начале сентября. Плод не должен иметь внешних повреждений, — пояснила эксперт.

Она также посоветовала не отрезать его «шапочку» чужим ножом, как обычно делают на рынках. Так туда могут попасть микробы. Для того чтобы не получить пищевое отравление из-за нитратов, что могут находиться в арбузе, категорически запрещается кушать плод, от которого исходит кислый запах. Как объяснила нутрициолог, в таком продукте уже начались процессы микробиологической порчи, передает ФАН.

По ее мнению, нужно обратить внимание на разрез арбуза. Между шкуркой и мякотью должен быть белый цвет. Если заметен желтый, то это свидетельствует о наличии нитратов. Помимо этого, нитратный арбуз, как подчеркнула Писарева, будет выглядеть глянцевым, а в натуральном продукте будут видны крупинки мякоти.