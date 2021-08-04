Сергей Собянин осмотрел Дом ученых Курчатовского института после реставрации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук побывали в Доме ученых имени академика Александрова Курчатовского института и осмотрели результат реставрации здания и благоустройства прилегающей территории.

— Нас с национальным исследовательским центром Курчатовским связывает единая судьба, с этим самым крупным в стране научным центром, который в свое время создал, по сути дела, системы безопасности страны, атомный щит, и разработал огромное количество научно-исследовательских направлений, которые сегодня являются базовыми для многих сфер экономики нашей страны. Центр продолжает активно работать, город вместе с Михаилом Валентиновичем разработал целую программу сотрудничества, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Глава города добавил, что на территории НИЦ работает один из самых крупных столичных технопарков. Также в нем есть детский технопарк, через который уже прошли около 5 тысяч маленьких москвичей.

В свою очередь Ковальчук Михаил отметил, что восстановленный Дом ученых станет интеллектуальным центром притяжения для горожан.

Как отмечает пресс-служба мэра и правительства Москвы, здание Курчатовского клуба в 2015 году включили в перечень выявленных объектов культурного наследия столицы. В 2017-2020 годах здесь за счет средств Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» отремонтировали инженерные коммуникации и кровлю, а также восстановили исторический фасад, планировку помещений и актовый зал на 430 мест.

В 2019 году за счет городского бюджета здесь благоустроили прилегающую территорию: отремонтировали тротуары, высадили более 9,6 тысячи деревьев и кустарников, разбили газоны и цветники, и установили более 150 опор освещения.

В настоящее время резидентами технопарка являются более 30 компаний, которые профилируются на ядерно-физических исследованиях, нейрокогнитивных исследованиях, молекулярной и клеточной биологи, биоэнергетике и других.