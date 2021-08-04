Эксперты обсудили возможность введения правил для мирового туризма в условиях пандемии

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Еврокомиссия признала электронные цифровые COVID-сертификаты Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V», и Ватикана. Решение об эквивалентности ковид-сертификатов Евросоюза и этих двух не входящих в Евросоюз государств было принято 2 августа.

Общих правил по перемещению туристов в мире в условиях пандемии нет. Ассоциация туроператоров России обратилась в ООН с предложением возобновить международный туризм: пандемия будет продолжаться еще долго, поэтому восстанавливать поездки нужно уже сейчас, главное для этого — разработать общие правила.

Для этого нужно странам-участницам соглашения принять правила въезда для невакцинированных и переболевших ковидом людей, но главное — признание странами всех вакцин.

Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблеми Виталий Зверев, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им Мечникова обсудили предложение российских туроператоров.

— Кто будет эти правила утверждать? Это в действительности является политическим вопросом. Решение Генеральной ассамблеи не является обязательным. Таковым является решение Совета безопасности, но почему-то я не верю, что американцы, французы да и китайцы будут голосовать за решение какой-то российской туристической ассоциации. Они будут голосовать, исходя изсвоих представлений о коронавирусе, — считает Дмитрий Журавлев.

Сергей Голов предполагает, что меры, которые предлагает ввести АТОР, реализовываться не будут.

— АТОР нужно осуществлять какую-то деятельность, и с моей точки зрения, это чистой воды популизм. Как показывает практика, зачастую это все самореклама и пиар. Это нужно для тех же самых участников АТОР, которые платят взносы. Нужно показывать свою работу. По моим прогнозам, если будут постепенно открываться направления за направлениями, это будет очередной этап для благополучия турбизнеса, — комментирует Голов.

Виталий Зверев рассуждает о том, что признание вакцин странами — вопрос не решаемый.

— Это вопрос политический. Использование вакцин — это большой серьезный бизнес, и никто не хочет никого никуда впускать. Я думаю, что никогда мы не сможем договориться, чтобы все признавали наши, а мы импортные вакцины. О тех, кто не вакцинировался. Все документы, которые сейчас существуют, не важны, главное — тест на коронавирус. Этот тест должен служить флажком для пропуска, - считает специалист. — Считается, что люди переболевшие – не опасные. К ним должно быть особое отношение, их должны пропускать. Сейчас считается, что иммунитет переболевшего составляет год. Надеюсь, что к следующему лету все придет в норму, и все договорятся.