Бесплатные экскурсии «Время первых. Семнадцать космических зорь» пройдут на ВДНХ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 6 и 7 августа приглашает посетителей на бесплатные тематические экскурсии «Время первых. Семнадцать космических зорь» и «Жизнь на орбите». Мероприятия посвящены 60-летию полета второго космонавта планеты Германа Титова.

В пятницу, 6 августа, на прогулке «Время первых. Семнадцать космических зорь» участники узнают о полете Германа Титова.

На следующий день, 7 августа, пройдут тематические экскурсии «Жизнь на орбите», где посетителям расскажут о том, что происходит с летчиками-космонавтами в экспедициях — на орбитальных станциях и в открытом космосе, познакомят с особенностями рациона, бытовыми условиями и «гардеробом» космонавта.

Важной темой станет внекорабельная деятельность. На ней расскажут о тонкостях работы в открытом космосе, рекордах по количеству выходов за пределы орбитальной станции и продолжительности пребывания там.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.