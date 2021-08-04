Медработникам Подмосковья рассказали, как получить льготный земельный участок

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Врачи 36 медицинских профилей получат земельные участки, расположенные на территории одного из 31 городского округа Подмосковья. Все будет зависеть от того, где именно требуются данные специалисты. Такую информацию предоставила заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

— В это число вошли реаниматологи, терапевты, анестезиологи, оториноларингологи, неврологи и офтальмологи, — пояснила Светлана Стригункова.

По ее мнению, данная мера позволит подмосковным властям в значительной мере восполнить дефицит кадров, а также привлечь специалистов из других регионов, которые изъявят желание работать на отдаленных территориях, передают «Вести Подмосковья».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал закон о безвозмездном предоставлении земли в пользование работникам региональных медучреждений для возведения жилья и личного подсобного хозяйства 8 июня 2021 года. Площадь каждого из таких наделов составит 10-15 квадратных метров. После строительства дома медики смогут оформить землю в собственность в течение шести лет.

Тем временем, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала о трех способах получения врачами льготной земли. Для начала они могут обратиться за помощью в администрацию городского округа, в земельное управление.

— Еще медики могут посетить сайт torgi.gov.ru, где указано, какие участки выставлены на торгах для индивидуального строительства на территории муниципальных образований Подмосковья, — подчеркнула Наталья Адигамова.

Следующий вариант подразумевает то, что человек сам нашел земельный участок. С этим он может обратиться на региональный портал государственных услуг, отмечает РИАМО. Там указаны две профильные услуги. Врачу необходимо будет указать, где он работает, а также сообщить о местоположении выбранного участка.