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Киселева объяснила, почему Китай и Украина не смогли обойти Россию в синхронном плавании

Елизавета Короткова

Сюжеты: 

Олимпиада в ТокиоЭксклюзивы ВМ
Спорт
Киселева объяснила, почему Китай и Украина не смогли обойти Россию в синхронном плавании
Фото: Пресс-служба Марии Киселевой

Превосходство российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко над конкурентами было «видно невооруженным взглядом». Олимпийские чемпионки, завоевавшие золото на Играх в Токио, гораздо «сильнее» и «мощнее» соперниц. Об этом «Вечерней Москве» рассказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева.

— Почему Россия первая, а Китай с Украиной не первые? Я думаю, это было видно невооруженным взглядом с самого начала соревнований, с момента предварительных стартов. Наши спортсменки на уровень выше, чем ближайшие конкуренты: они сильнее и мощнее. Это уже совершенно другой уровень синхронного плавания, — высказалась Киселева.

Собеседница «ВМ» поздравила российских синхронисток с первенством, подчеркнув, что сегодняшнее золото — уже шестое для Ромашиной.

— Я хочу поздравить все российское синхронное плавание и двух Светлан с блестящим выступлением. Хочу поздравить тренерский штаб, Татьяну Данченко и всех причастных к этой победе — их очень много. Конечно же, Светлану Ромашину нужно поздравить с шестой олимпийской медалью. Это абсолютный рекорд в синхронном плавании. Она большая молодец, — сказала Мария Киселева.

По ее словам, бронза, выигранная Мартой Фединой и Анастасией Савчук в сегодняшних состязаниях по синхронному плаванию, является большой заслугой для Украины.

Днем 4 августа стало известно о победе российских синхронисток на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Серебро досталось Китаю, а бронза — Украине. Теперь на счету сборной РФ 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

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