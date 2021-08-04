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Спрос на лекарства за полгода снизился на десять процентов

Елена Фролова

Общество
Спрос на лекарства за полгода снизился на десять процентов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рынок лекарственных препаратов еще в начале лета стал приобретать привычные допандемийные очертания. Такого мнения придерживается фарманалитик Сергей Шуляк.

— Если речь идет о рынке 2021 года, то заметно падение потребления. С января по июнь оно снизилось почти на десять процентов. Не приходится и говорить о том, что существуют какие-либо группы лекарств, пользующихся популярностью, — пояснил эксперт.

По его словам, в июне фармацевтический рынок начал приобретать очертания, которые были у него до пандемии. Вновь популярность приобрели препараты для желудочно-кишечного тракта. Однако серьезных изменений в структуре рынка, как подчеркнул фарманалитик, не происходит.

Сергей Шуляк также добавил, что данный рынок находится в полусонном состоянии, потому что в 2020 году было закуплено про запас множество лекарственных средств, отмечает ИА «НСН».

Член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев в свою очередь заявил, что нужно провести легализацию дистанционной торговли лекарственными препаратами, выписываемыми по рецептам врачей.

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