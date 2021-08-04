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Эпидемиолог рассказал, насколько «похудела» маска с начала пандемии коронавируса

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМСитуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог рассказал, насколько «похудела» маска с начала пандемии коронавируса
Фото: pixabay.com

Медицинская маска до начала распространения коронавируса в России весила почти на 1,5 грамма больше. Фильтрующий слой остался на месте, но изделия стали менее плотными. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, на сегодняшний день вопросы правильного ношения масок и качественного производства средств индивидуальной защиты крайне актуальны и требуют внимания. Так, до пандемии ковида медицинские маски даже весили больше: врач измерял вес трехслойных изделий на фармакологических весах. В его эксперименте участвовали маски одного производителя, произведенные до появления ковида и в период пандемии.

— Раньше они весили 3,8 грамма. Потом 2,8 грамма. Потом вообще 2,4 грамма. Вес масок наглядно показывает плотность материала, из которого они сделаны. Количество составных частей не менялось. Я разрезал их, чтобы убедиться в наличии фильтрующего слоя. Соблюдается стандарт производства. Но можно заметить, что их стали делать менее плотными. Либо это было сделано из-за жалоб, что в них тяжело дышать, либо с целью экономии материалов на производство. Могу только предполагать, — сказал Шунков.

От плотности маски напрямую зависит эффективность фильтрации воздуха. Врач отметил, что нередко в продаже также можно встретить под видом трехслойных масок двухслойные, совсем без фильтрующего слоя. Такие изделия не держат форму, развеваются от дыхания и неплотно прилегают к лицу. С эпидемиологической точки зрения вероятность заражения ковидом в такой маске такая же высокая, как и без нее.

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