Режиссер Александр Аравин скончался на 64-м году жизни

Фото: YouTube / arkhipova

Сценарист и режиссер Александр Аравин умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов в среду, 4 августа.

— На 64-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Аравина Александра Львовича, — отмечается на сайте союза.

О месте и времени похорон режиссера не сообщается.

Аравин окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в 1993 году. Через год он дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Письма в прошлую жизнь».

В ходе карьеры Аравин создал около 30 работ в кино, среди них такие сериалы, как «Мачеха», «Каменская 4», «Пираньи», «Тайга. Курс выживания», а также «Московские окна».