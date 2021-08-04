Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Режиссер Александр Аравин скончался на 64-м году жизни

Иван Юминов

Общество
Режиссер Александр Аравин скончался на 64-м году жизни
Фото: YouTube / arkhipova

Сценарист и режиссер Александр Аравин умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов в среду, 4 августа.

— На 64-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Аравина Александра Львовича, — отмечается на сайте союза.

О месте и времени похорон режиссера не сообщается.

Аравин окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в 1993 году. Через год он дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Письма в прошлую жизнь».

В ходе карьеры Аравин создал около 30 работ в кино, среди них такие сериалы, как «Мачеха», «Каменская 4», «Пираньи», «Тайга. Курс выживания», а также «Московские окна».

режиссерСоюз кинематографистовсмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Все мнения
О проекте