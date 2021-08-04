ОБСЕ отказалась отправлять наблюдателей на выборы в Госдуму

Фото: Пресс-служба Совфеда

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму из-за якобы ограничений, введенных властями страны. Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 4 августа.

— ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на грядущие выборы в Думу из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами, — говорится в заявлении глав Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Организации важно самостоятельно определить необходимое число наблюдателей, подчеркнул руководитель БДИПЧ Маттео Мекаччи. ПА ОБСЕ и БДИПЧ разрешили направить на выборы 10 и 50 наблюдателей соответственно, сославшись на санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

БДИПЧ также запросило разъяснения требований к наблюдателям, чтобы выяснить, как развернуть миссию по наблюдению за выборами в рекомендованном формате и размере. По оценке бюро, в России необходима миссия с 80 долгосрочными и 420 краткосрочными наблюдателями, отмечается на сайте ОБСЕ.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года.