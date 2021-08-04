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Полиция Москвы разыскивает мужчину, выбросившего своего сына из окна

Татьяна Плотникова

Происшествия
Полиция Москвы разыскивает мужчину, выбросившего своего сына из окна
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Шумилова Карта всех событий

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбудили уголовное дело в связи с обнаружением ребенка в тяжелом состоянии. Об этом вечером среды, 4 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняет столичный главк Следственного комитета, вечером 4 августа около одного из жилых домов на улице Шумилова был обнаружен малолетний мальчик с травмами, характерными для падения с высоты. Ребенок находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту обнаружения ребенка с травмами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство малолетнего).

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с поступлением мальчика в одну из столичных больниц. По предварительной информации, ребенка выбросил из окна квартиры пятого этажа его отец. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка. Мать с ребенком не проживала. Местонахождение мужчины устанавливают полицейские.

В ходе проверки, проведение которой поручено Кузьминской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Также предстоит дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на особый контроль, рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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