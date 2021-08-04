СМИ: Самолет Екатеринбург — Москва подал сигнал тревоги

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Пассажирский самолет, выполняющий рейс Екатеринбург — Москва, подал сигнал тревоги. Об этом вечером среды, 4 августа, рассказал источник в авиационных службах.

Борт Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртией. После этого самолет начал снижение. На момент публикации материала воздушное судно находилось над территорией Республики Татарстан.

Причина, по которой экипаж самолета принял решение подать сигнал тревоги и перейти к снижению, выясняется.

По информации сервиса Flightradar24.com, самолет провел в воздухе немногим более часа. Высота его полета составляет 2,1 тысячи метров, сообщает ТАСС.

Официальные комментарии о данном инциденте пока не поступали.