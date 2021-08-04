Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Самолет Екатеринбург — Москва подал сигнал тревоги

Татьяна Плотникова

Происшествия
СМИ: Самолет Екатеринбург — Москва подал сигнал тревоги
Фото: pixabay.com

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Екатеринбург — Москва, подал сигнал тревоги. Об этом вечером среды, 4 августа, рассказал источник в авиационных службах.

Борт Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртией. После этого самолет начал снижение. На момент публикации материала воздушное судно находилось над территорией Республики Татарстан.

Причина, по которой экипаж самолета принял решение подать сигнал тревоги и перейти к снижению, выясняется.

По информации сервиса Flightradar24.com, самолет провел в воздухе немногим более часа. Высота его полета составляет 2,1 тысячи метров, сообщает ТАСС.

Официальные комментарии о данном инциденте пока не поступали.

Читайте также:
МоскваЕкатеринбургсамолет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Все мнения
О проекте