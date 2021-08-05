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Подозреваемых в серии грабежей задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия
Подозреваемых в серии грабежей задержали в Подмосковье
Фото: МВД

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Солнечногорска задержали двоих мужчин по подозрению в совершении серии грабежей. Об этом в четверг, 5 августа, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

По данным следствия, задержанные в безлюдных местах поджидали одиноко идущих прохожих, нападали на них со спины, наносили удары и срывали с шеи золотые цепочки.

От противоправных действий нападавших пострадали две женщины и мужчина. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Благодаря записям камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении данных преступлений. Задержанные рассказали, что продали похищенные украшения, а деньги потратили на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Суд санкционировал взятие задержанных под стражу. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает «МВД Медиа».

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