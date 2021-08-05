Петр Бирюков: работы по благоустройству территорий возле станций БКЛ «Зюзино» и «Новаторская» завершат к сентябрю

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Благоустройство территорий возле станций Большой кольцевой линии метро «Зюзино» и «Новаторская» завершат к сентябрю, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

— В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к этим станциям, в прошлом году были проведены работы по благоустройству улицы Академика Пилюгина. Там убрали под землю все воздушные кабельные линии, сделали удобные тротуары, обновили уличное освещение. В этом году аналогичные мероприятия проходят на улицах Новаторов, Каховка и Перекопская, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что на Перекопской улице оборудована кабельная канализация длиной около 2 км, в нее убрали все воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию сетей.

На тротуарах и проезжей части заменят асфальтобетонное покрытие и установят бордюрный камень. Для автомобилистов сделают парковочные карманы.

— Для обеспечения безопасности пешеходов на Перекопской улице будет установлено более 110 новых фонарей с энергосберегающими светильниками. Приведем в порядок две детские площадки, на них будет установлено современное игровое оборудование для детей разного возраста, — подчеркнул Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на улице Новаторов благоустроят дворовую территорию около домов №4 и 6. Там появятся новые тротуары, газоны и 35 современных опор освещения.