Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Петр Бирюков: работы по благоустройству территорий возле станций БКЛ «Зюзино» и «Новаторская» завершат к сентябрю

Василий Плиткин

Город
Петр Бирюков: работы по благоустройству территорий возле станций БКЛ «Зюзино» и «Новаторская» завершат к сентябрю
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Благоустройство территорий возле станций Большой кольцевой линии метро «Зюзино» и «Новаторская» завершат к сентябрю, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

— В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к этим станциям, в прошлом году были проведены работы по благоустройству улицы Академика Пилюгина. Там убрали под землю все воздушные кабельные линии, сделали удобные тротуары, обновили уличное освещение. В этом году аналогичные мероприятия проходят на улицах Новаторов, Каховка и Перекопская, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что на Перекопской улице оборудована кабельная канализация длиной около 2 км, в нее убрали все воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию сетей.

На тротуарах и проезжей части заменят асфальтобетонное покрытие и установят бордюрный камень. Для автомобилистов сделают парковочные карманы.

— Для обеспечения безопасности пешеходов на Перекопской улице будет установлено более 110 новых фонарей с энергосберегающими светильниками. Приведем в порядок две детские площадки, на них будет установлено современное игровое оборудование для детей разного возраста, — подчеркнул Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на улице Новаторов благоустроят дворовую территорию около домов №4 и 6. Там появятся новые тротуары, газоны и 35 современных опор освещения.

БКЛблагоустройствоПетр Бирюков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Все мнения
О проекте