СМИ: Эффективность вакцинации против COVID-19 снижается из-за штамма «дельта»

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Эффективность существующих ныне препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции снижается из-за активного распространения «дельта»-штамма COVID-19. Об этом в среду, 4 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых.

По итогам научной работы, в которой с 24 июня по 12 июля приняли участие около 98 тысяч англичан, стало известно, что показатель эффективности вакцинации упал на 49 процентов. Месяцем ранее данный показатель составлял 64 процента. Специалисты также установили, что эффективность прививок в борьбе с развитием инфекции также упала с 83 процентов до 59.

Как отмечает агентство, ученые предполагают, что для противостояния штамму «дельта» миру понадобятся новые вакцины.

Людям, заболевшим «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции, требуется более сложное и продолжительное лечение. Об этом в четверг, 5 августа, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что течение болезни при «дельта»-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые и тяжелые формы, реже регистрируются бессимптомные и легкие.