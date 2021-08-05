Российские волейболисты вышли в финал Олимпийских игр-2020

IMG_6021.JPG

Российские волейболисты одержали победу над бразильскими спортсменами и пробились в финал текущих летних Олимпийских игр в Токио-2020. Об этом стало известно в четверг, 5 августа.

Полуфинал закончился с результатом 3:1 в пользу команды из РФ (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В составе национальной сборной 22 очка набрал Максим Михайлов, еще 15 очков ушли Егору Клюке, а 12 баллов на свой счет записал Иван Яковлев.

В составе бразильской команды 18 очков достались Йоанди Леалю.

Так, сборная России гарантировала себе как минимум второе место на текущих Играх. В финальном этапе Россия будет соревноваться против победителя встречи Франция — Аргентина. Состязание за бронзовую медаль запланировано на 7 августа.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.