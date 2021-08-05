Лекция о гастрокультуре Венеции XVIII века пройдет в музее «Царицыно»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» 7 августа приглашает посетителей на лекцию «От трапезы у дожа до уличного лотка». В рамках выставки «Под маской Венеции» слушателям расскажут о гастрономической культуре города в XVIII веке.

В обозначенный период одной из наиболее ярких страниц культуры считаются роскошные празднества. Поводов для них в городе на воде было довольно много: общегосударственные и церковные праздники, избрание дожей и прибытие высокопоставленных гостей или послов, бракосочетания благородных господ и рождение в знатных семьях долгожданных наследников. Пышным банкетом сопровождалось практически любое торжество.

При этом праздник живота мог длиться от нескольких часов до недели и подчинялся правилам, которые регламентировали как меню и порядок подачи блюд, так и состав прислуги и виды специальных увеселений, сопровождавших застолье.

Однако у простого люда гастрономическое изобилие чаще всего ассоциировалось с особыми днями года, в том числе с разгульной карнавальной неделей. Венецианцы довольно часто трапезничали вне дома — в городских трактирах или прямо на улицах, покупая еду с лотков у бродячих торговцев.

Гостям музея расскажут, что входило в меню торжественных банкетов во Дворце дожей, каковы были традиции гостеприимства в отношении высокопоставленных гостей Венецианской республики, какие блюда подавали в трактирах и тавернах, что за лакомства можно было отведать на улицах Венеции в период карнавала.

Участие в мероприятии по билету в музей и по регистрации, сообщается на сайте организации.