Температура воды в Неве и Финском заливе стала меньше 20 градусов

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Купальный сезон в Санкт-Петербурге подходит к завершению. Аномальная жара в городе уступила свои права, то есть температура воздуха на улице и в водоемах стала заметно ниже. Такую информацию предоставили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Специалисты отметили, что в курортной зоне Финского залива температура воды по состоянию на 4 августа составила 17–20 градусов по Цельсию выше нуля. В Неве же она снизилась до 19 градусов.

В целом в Северной столице, по сообщениям синоптиков, ожидается очередной циклон, который уже подбирается к западным границам России. На четверг, 5 августа, в городе на Неве не ожидается осадков, а столбики термометров остановятся на отметке в 23 градуса, передают «Невские новости».

Тем временем в Москве, согласно данным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха будет варьироваться в пределах от 23 до 25 градусов по Цельсию. Возможен небольшой дождь. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, а южный ветер будет дуть со скоростью пять–десять метров в секунду.