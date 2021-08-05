Повод для скандала: почему Россия никогда не отзовет признание Южной Осетии и Абхазии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Страны Запада потребовали от России отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Это заявление в преддверии годовщины вооруженного конфликта 2008 года — повод очередной раз представить РФ агрессором и раздуть политический скандал. Обращение не имеет никакого шанса на реализацию. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказала политолог Наталия Елисеева.

Пятидневная война велась с 7 по 12 августа 2008 года между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией и Абхазией, а также Россией — с другой. По словам политолога, в привязке к дате вооруженного конфликта западные страны снова пытаются хоть каким-то образом обвинить Россию в агрессивных действиях в отношении других государств и раздуть скандал.

— Ничего нового. Запад проводит свою политику. И это безусловное право, это нормально. Но мы тоже проводим свою политику. И это наше безусловное право. К сожалению или к счастью, наши векторы на политической международной арене никаким образом не совпадают. Каждый идет своим путем. Говорите что угодно. Мы все равно будем делать так, как считаем нужным, — сказала собеседница издания.

По словам Елисеевой, пятидневная война до сих пор не получила оценки в международной политике, она «до настоящего момента не понята». Информационная политика государств в то время развивалась совсем иначе, нежели сегодня, да и информационная война только набирала обороты. Поэтому в истории событий много моментов, которые только предстоит разобрать экспертам. А моменты были разные, при этом многие уже за годы забылись.

— На самом деле 2008 год был довольно переломным. Вспомним события 2007 года — мюнхенская речь Путина. После нее начинает меняться внешняя политика России. После этого случается пятидневная война. И, естественно, до сих пор Запад считает, что Россия не имела права во все это ввязываться, права защищать мирных граждан. И вообще Россия, как всегда, все сделала неправильно, во всем виновата. Здесь понятно, почему именно сейчас об этом говорят — скоро дата начала войны. Почему бы об этом не вспомнить? — сказала политолог.

В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) распространили обращение США, Франции, Великобритании, Эстонии, Ирландии, Норвегии и Албании с требованием от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Послание приурочено к годовщине событий 2008 года, когда официальная Москва признала обе республики и отразила военные действия со стороны Грузии в отношении двух стран. В документе сказано, что Запад призывает Россию незамедлительно вывести войска и пересмотреть статус «так называемой независимости» грузинской территории.