Эксперты оценили новость о возможном противовирусном эффекте чернушки посевной

Фото: Pexels

Выращивание растения Nigella sativa (другое название — чернушка посевная), которое содержит вещество тимохинон, что может противостоять COVID-19, планируют запустить в России. Важно, чтобы были подтверждены данные о его лекарственных качествах. Об этом сообщил биолог, член-корреспондент РАЕН Евгений Абизов.

— Вполне возможно, что данное растение обладает противовирусным эффектом. В природе его оно растет на территориях Северной Америки и Западной Азии. Хотя его можно интродуцировать в России как однолетнее растение, — пояснил эксперт.

По его словам, так сотрудники Всероссийского НИИ лекарственных и ароматических растений интродуцировали каланхоэ, произрастающее в тропическом и субтропическом климате. Поэтому специалист допустил вероятность выращивания в нашей стране Nigella sativa.

Он подчеркнул, что российским исследователям придется тщательно изучить эффективность тимохинона против коронавирусной инфекции, отмечает «Радио 1».

В свою очередь, доктор фармацевтических наук, профессор Татьяна Киселева уверена в том, что лечебные свойства чернушки посевной сильно преувеличены. По ее словам, давно известно, что хиноны, которые содержатся в тмине и многих других растениях, обладают множеством уникальных свойств.

— Не стоит делать из этого сенсацию. Мы не раз слышали новости о «чудодейственных» природных лекарствах против коронавируса. Недавно сообщалось, что в Новосибирске исследовали свойства чаги. Это значит, что в данном направлении будут изучать многие растения, — утверждает эксперт.

По ее мнению, в отчаянии люди готовы ухватиться за любую надежду победить заболевание, отмечает «Царьград».

Врач-фармаколог, медицинский эксперт Александр Эдигер считает, что не стоит обращать внимание на новости о целебных свойствах чернушки посевной против COVID-19.

— На данный момент мы находимся в ситуации, когда подобных сообщений приходит по десять штук в день. Нам могут говорить о цветочках, растениях и некоторых фрагментах живых существ. Информационное поле буквально наводнено этими новостями, — подчеркнул специалист.

Он также дал совет со спокойствием относиться к таким информационным поводам и понимать, что любая информация имеет пользу лишь в тех случаях, когда данные вещества прошли серьезную экспертизу, исследования и так далее, отмечает Nation News.