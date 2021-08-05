Как психологи помогают людям в обсервационных центрах

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В столице продолжают функционировать обсервационные центры. Их гости — люди с легким течением коронавирусной инфекции, у которых нет возможности самоизолироваться дома. В каждом таком центре есть психологи. Какие задачи они решают, рассказывает психолог обсерватора в Ново-Переделкино Марина Шапошникова.

Обсервационное пространство организовано на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра. В обсерваторе есть отделения как для взрослых, так и для детей. Маленькие гости могут находиться здесь в сопровождении родителей, но не всегда это возможно. Часто дети оказываются одни. Это может произойти по разным причинам: например, родители лежат в больнице с тяжелым течением болезни. Среди маленьких гостей обсерватора есть и дети-сироты.

— Самое важное — поддержать ребенка в первые минуты пребывания в новом пространстве, — рассказывает Марина Шапошникова. — Дети к большинству ситуаций относятся так: где мама, там хорошо. Если мамы рядом нет, мы должны помочь ребенку почувствовать, что окружающая среда безопасна, а люди в белых «скафандрах» готовы помочь.

Первый шаг психолога в работе с маленьким гостем – индивидуально пообщаться, сориентировать в новом пространстве и успокоить.

Следующий шаг — познакомить с правилами обсерватора. Лучше всего это делать в игровой форме. Так веселее и проще усвоить информацию.

Марина Шапошникова активно использует интерактивные формы работы. Например, дети младшего возраста очень любят занятия с использованием интерактивной песочницы. Они с восторгом возводят песочные сооружения, моделируют рельеф земной поверхности. Погружаясь в игру, они забывают о своих тревогах и к тому же узнают много нового об окружающем мире.

— Снятию напряжения очень помогают сенсорно-моторные занятия, — говорит Марина. — Ребята с нетерпением ждут встреч, на которых они создают из бусин и различных материалов браслеты, сувениры, талисманы. Одновременно они общаются, делятся приятными воспоминаниями и положительными эмоциями. Например, создают браслет, в котором передают чувства радости, удовольствия, любви к родному человеку.

Занятия пластилинотерапией также проходят на одном дыхании. Иногда созданные ребенком образы свидетельствуют о том, что он испытывает дискомфорт. Тогда специалист помогает ему преобразовать свое творение, одновременно трансформируя отношение к окружающему миру.

Для подростков и молодежи психолог использует методики телесного ориентирования и танцевальной терапии. Например, для знакомства и налаживания отношений есть такое упражнение: ребята по очереди подбирают музыкальный фрагмент для танца следующего игрока, исходя из сложившегося первого впечатления о нем.

— Была удивлена, когда впервые использовала этот метод. Игроки удивительно точно смогли почувствовать характер друг друга. Танец каждого участника заражал окружающих хорошим настроением, вызывал желание взаимодействовать, — делится Марина Шапошникова.

Занятия настолько сплотили молодых людей, что их группа не распалась даже после выписки. Покинув обсерватор, они продолжили встречаться.

— Люди находят новых друзей и не жалеют о времени, проведенном в обсервации. Значит, мы не зря работаем, — заключает психолог.