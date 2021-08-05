«Я хотя бы это делаю»: Стас Пьеха рассказал об отношениях с сыном Петей

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Стас Пьеха поделился информацией о том, как сейчас происходит его общение с сыном. Певец признался, что видятся они нечасто, но держать связь помогают видеомессенджеры.

— По скайпу общаюсь и тогда, когда приезжаю в Питер. Из-за пандемических моментов реже там бываю, — рассказал исполнитель в интервью YouTube-каналу Super.

На вопрос Алены, не чувствует ли ребенок Стаса себя таким же покинутым, как и он в детстве, певец ответил:

— Что передали нам, то передаем и мы. Но отец мне денег не давал и меня не содержал. Я, по крайней мере, хотя бы это делаю. И мой отец не имел возможности общаться со мной по скайпу и фейстайму, а я хотя бы это могу. Я все равно даю больше, чем дали мне. И я хотел бы давать еще больше. И я думаю, что это получится.

Хотя сыну певца уже семь лет (возраст, когда дети обычно идут в первый класс), он в этом году в школу не отправится. По заявлению Пьехи, у Петра гиперактивость, поэтому первый звонок зазвенит для него только в следующем году.

— Он в этом году не пошел в школу, потому что оказался гиперактивным. Когда он попадает в большой коллектив, он начинает там буянить. Я тоже не любил большие коллективы, но я терпел, а потом кому-нибудь выписывал, потому что напряжение слишком большое. Я хотел, чтобы меня все любили, а если не любили, то приходилось бить. А он сразу начинает мочить там всех, ругаться, крушить, — признается артист.

Сейчас с ребенком занимаются специалисты, чтобы подготовить его к предстоящей учебе.

Также Пьеха поделился, какую финансовую помощь он оказывает своей семье.

— Я ежемесячно перевожу на квартиру и на жизнь. Плюс я покупал дом, когда мы думали, что будем вместе. Потом они (бывшая жена и сын — прим. «ВМ») в этот дом так и не заехали, и соседи захотели его купить. И мы с бывшей женой переговорили, и те деньги, которые я получил, отдал ей на покупку квартиры в Пушкине, — объясняет исполнитель.

Напомним, в июле с сыном Стаса Пьехи произошел инцидент: в поселке Рощино Вилладж экс-супруга артиста Наталья Горчакова отдыхала с сыном и родственниками. В соседнем доме поселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, с тремя детьми.

Сын Пьехи хотел поиграть с одним из детей Безбородовых, но их мать была против. Петя обиделся и проткнул карандашом бассейн соседей. Очевидцы рассказывают, что Ирина, увидев это, пришла к ним на территорию, схватила ребенка и с силой толкнула его на землю. В отношении женщины возбудили уголовное дело.