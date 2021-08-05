Российская легкоатлетка Сидорова завоевала серебро на ОИ-2020 в прыжках с шестом

Анжелика Сидорова

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль на текущей летней Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом стало известно в четверг, 5 августа.

Спортсменка выступала в прыжках с шестом.

Сидоровой удалось покорить высоту 4,85 метра.

Золотая медаль досталась легкоатлетке из США Кэти Наджотт. Ее результат составил 4,90 метра. На третьем месте расположилась британка Холли Брэдшоу (4,85 метра.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.